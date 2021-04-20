Маск раскрыл детали смертельной аварии с автомобилем Tesla в США

Илон Маск Фото: REUTERS

У разбившегося в американском штате Техас электромобиля Tesla не была активирована функция автопилота. Такое заявление сделал основатель и глава компании по производству этого автомобиля Илон Маск.

В минувшее воскресенье, 18 апреля, появилось сообщение, что в американском Вудлендсе, штат Техас, двое мужчин погибли в результате аварии с автомобилем Tesla, который ехал на высокой скорости в режиме автопилота и врезался в дерево.

По версии правоохранительных органов, за рулем электромобиля никого не было, один из мужчин находился на переднем пассажирском сидении, а другой - на заднем.

Один из пользователей соцсети отмтеил, что автопилот Tesla отключается через десять секунд после того, как водитель убирает руки с руля.

«Полученные к настоящему моменту записи данных показывают, что автопилот не был включен, а функция полного автономного управления не приобреталась для этой машины», - прокомментировал произошедшие основатель Tesla на своей странице в Twitter.