Глава ВОЗ считает возможным взять под контроль пандемию коронавируса Фото: REUTERS

В ближайшие несколько месяцев мировое сообщество сможет задействовать инструменты для сдерживания пандемии коронавирусной инфекции. Такое заявление сделал глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус, отметив необходимость действовать последовательно и сбалансированно.

«У нас есть инструменты, чтобы взять эту пандемию под контроль в течение нескольких месяцев, если мы будем применять их последовательно и сбалансированно», - сказал глава ВОЗ.

При этом Гебрейесус назвал «тревожными» темпы распространения коронавируса в мире, среди возрастной группы людей от 25 до 59 лет.

Напомним, ранее ВОЗ приняла решение продлить на три месяца режим чрезвычайной ситуации в мировом здравоохранении в связи с коронавирусной инфекцией.

Согласно статистике ВОЗ, по состоянию на 19 апреля, во всем мире выявлено 141 057106 случаев заболевания коронавирусом и 3 015043 летальных исходов. По данным организации, число случаев заражения COVID-19 в мире растет седьмую неделю подряд, среди заболевших смертность растет четвертую неделю подряд.