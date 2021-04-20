МИД Колумбии вручил послу России ноту протеста после полета Ил-96

Ил-96 Фото: Марина Лысцева/ТАСС

Власти Колумбии вручили ноту протеста российскому послу Николаю Тавдумадзе из-за того, что российский самолет Ил-96 ранее нарушил воздушное пространство южноамериканской республики. Такое заявление в понедельник, 20 апреля, сделала министр иностранных дел страны Клаудия Блум.

«МИД от имени правительства вручил официальную ноту российскому послу в Боготе, в которой выразил свой энергичный протест в связи с ситуацией с российским самолетом, который 19 апреля нарушил воздушное пространство Колумбии», - сообщила колумбийский дипломат, видео с выступлением которой было опубликовано в Twitter ведомства.

Глава МИД Колумбии отметила, что самолеты России неоднократно «не выполняли условия, определенные в разрешениях на пролет, выданных Колумбией». По ее словам, российский посол был информирован о важности оперативного ответа правительства России.

Как писал сайт kp.ru, Военно-воздушных силы (ВВС) Колумбии сообщили, что в понедельник, 19 апреля, поднимали в воздух свой самолет-перехватчик, чтобы сопроводить летевший из Москвы борт Ил-96 правительства России. Как отмечалось, российский борт имел разрешение на пролет, и тем не менее его решили сопроводить, поскольку национальная система противовоздушной обороны (ПРО) засекла самолет якобы в воздушном пространстве, «в районе, отличающемся от разрешенного».