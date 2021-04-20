IT-специалист рассказал, какие приложения нужно удалить для ускорения смартфона Фото: GLOBAL LOOK PRESS

При снижении скорости работы смартфона рекомендуется удалить ненужные приложения. Такой совет дал доцент кафедры информатики РЭУ им. Плеханова Александр Тимофеев, отметив, что некоторые из них, а также история поиска в интернете, занимает много место в памяти телефона и снижает скорость работы устройства

Как уточнил специалист, приложения, работающие в фоновом режиме, замедляют процессы, поэтому такой режим необходимо отключить. Кроме того, одной из причин вечно «тормозящего» смартфона он назвал файлы из кэша и загрузок, порекомендовав почистить их.

«Новые или частые обновления приложений и самой ОС телефона не всегда подходят к конкретным версиям смартфонов, делая их систему более тяжелой», - приводит «Прайм» слова эксперта

Тимофеев отметил, что разработчики ориентируются на новые версии смартфонов, а старые модели в итоге становятся медленными.

Специалист посоветовал удалять ненужные приложения вручную, поскольку специальные программы могут стать рассадником вирусов. В крайнем случае, если это не помогает, он рекомендует сбросить память до заводских настроек. Однако напоминает о необходимости создать резервную копию всех данных.