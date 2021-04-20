Росавиация подготовила памятки для россиян, находящихся в Турции и Танзании Фото: Иван ВИСЛОВ

Росавиация представила памятки для российских пассажиров, которые находятся в Турции и Танзании, а также имеющих авиабилеты на рейсы туда до 1 июня. Об этом сообщили на сайте ведомства.

Как отмечается в памятки, пассажиру, который сейчас находится в Турции и сам покупал билет, но хочет вернуться раньше, необходимо обратиться в свою авиакомпанию для согласования переноса даты вылета и переоформления авиабилета, что можно сделать через колл-центр или официальный сайт компании.

Пассажирам с билетами в Турцию до 1 июня советуют обратиться в авиакомпанию, в которой куплен билет, для согласования изменения сроков перелета, пункта назначения или возврата стоимости билета.

Туристам, которые уже находятся в Танзании или планировали отправиться туда до 1 июня, также предложены шаги для купивших билет самостоятельно или в турпакете.

Напомним, 12 апреля было принято решение приостановить авиасообщение с Танзанией и Турцией на полтора месяца - с 15 апреля по 1 июня. При этом регулярное авиасообщение между Москвой и Стамбулом сохранится, однако будет ограничено двумя рейсами в неделю.