Посол США Джон Салливан покинет Россию на несколько недель

Джон Салливан Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Посол США в Москве Джон Салливан на этой неделе собирается отправиться в Вашингтон для проведения консультаций с представителями Белого дома, но «в ближайшие недели» вернется обратно в Россию.

Как передает портал Axios со ссылкой на официального представителя Госдепартамента, глава американского диппредставительства в Москве вернется уже на текущей неделе в Вашингтон, чтобы «встретиться со своей семьей и представителями новой администрации, с которыми у него не было возможности проконсультироваться с того момента, как он согласился продолжить оставаться на своем посту на неопределенный срок».

По словам представителя Госдепа, американский посол вернется в Россию «в ближайшие недели».

МИД США пока официально не прокомментировало возможный отъезд американского посла в Вашингтон.

Ранее портал Axios писал со ссылкой на неназванные источники, знакомые с ситуацией, что Салливан не планирует уезжать из Москвы на консультации в Вашингтон, несмотря на рекомендации российской стороны. По словам источника, позиция самого американского посла состоит в том, что Москва должна «заставить его» уехать, если хочет, чтобы он покинул страну.

Напомним, США выслали из страны 10 российских дипломатов, а американский лидер Джо Байден подписал указ о введении санкций в отношении 15 граждан России и 25 российских организаций. После этого Салливана вызвали в Кремль, где помощник президента РФ Юрий Ушаков изложил американскому послу ответные меры нашей страны на новые санкции в отношении Вашингтона.