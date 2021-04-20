РЖД рассказали о перспективах строительства БАМа. Фото: Антон Ваганов/ТАСС

Российские железные дороги (РЖД) оценивают стоимость Якутского кластера - третьего этапа развития Байкало-Амурской магистрали (БАМа) от 350 до 700 миллиардов рублей. Такое заявление сделал замгендиректора компании Андрей Макаров.

Как он отмечает, возможности профинансировать проект до 2025 года собственными средствами у РЖД нет из-за дефицита финансирования долгосрочной программы развития. При этом, по его словам, обсуждается вариант финансирования строительства за счет средств Фонда национального благосостояния (ФНБ). Так часть работ может быть выполнена уже к 2025-2026 году.

«Что касается Якутского кластера … По сути, для этого потребуются сплошные вторые пути от Тынды до Ванино, желательно с электрификацией, что позволит проводить поезда большего веса. Стоимостные параметры достаточно серьезные: по предварительным оценкам, без электрификации, работы могут обойтись в 350 млрд рублей, с электрификацией - 700 млрд рублей», - заявил он.

При этом он отметил, что работы в Якутском кластере необходимы из-за роста спроса на перевозку грузов, а также указал на рост цен на черные и цветные металлы в районе 30 процентов и выше.

«Тренд продолжится, то уже сейчас 40 млрд рублей к этой сумме потенциально может быть удорожание (всего второго этапа развития Восточного полигона) за счет роста стоимости материалов», - отметил замгендиректора РЖД

Кроме того, он сообщил, что РЖД привлекают к строительству БАМа военных из-за дефицита рабочей силы на проекте. По его словам, за оговоренные объемы работы военным заплатят от 2,5 до 3 млрд рублей, что составит 5 процентов всей стоимости проекта.