Аналитики рассказали о главных страхах россиян Фото: Ольга БОББ

Компания развития общественных связей (КРОС) обнародовала новый «Национальный индекс тревожностей», в котором представлены основные страхи россиян.

Согласно данным аналитиков, с января по март в социальных сетях фиксировался всплеск негативных высказываний как в адрес сотрудников правоохранительных органов, так и протестующих. Кроме того, граждан тревожат коронавирусная инфекция и страх начала войны.

«Подавляющая часть общества не хочет революций и потрясений, так как опасается их последствий. В то же время то, как действуют правоохранительные органы и какие решения принимают суды, людям тоже не очень нравится», - передаёт «Коммерсант» заявление директора по аналитике КРОС Андрей Лебедев.

Как отмечается, тревожность россиян растёт на фоне увеличения стоимости продуктов, давления государства на социальные сети, а также обострения российско-американских отношений и вооруженного конфликта в Донбассе. Кроме того, жители ряда российских регионов опасаются нашествия волков.