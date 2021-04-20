В Тюменской области построят «карбоновый полигон»

Проекты, развиваемые в Западно-Сибирском научно-образовательном центре мирового уровня, можно будет признать успешными лишь тогда, когда в них поверят не только ученые, но и бизнес. Об этом губернатор Тюменской области Александр Моор сообщил во время пятой стратегической сессии Западно-Сибирского НОЦ, которая проходит в Тюменском технопарке.

«В 2020 году в Западно-Сибирском НОЦ начал работу, пока в дистанционном режиме, Центр развития компетенций. В нем прошли обучение 336 человек, было сформировано десять научно-технических командных проектов. Пять из них будут представлены для возможного включения в программу развития НОЦ», – отметил губернатор.

В конце прошлого года завершился конкурс на предоставление региональных мегагрантов для поддержки научных исследований под руководством ведущих ученых. Отобрано пять научно-исследовательских проектов, на каждый из которых из областного бюджета выделен грант в размере 150 млн рублей сроком на пять лет. Три гранта получил Тюменский государственный университет, один – Тюменский медицинский университет, еще один – Югорский государственный университет.

Кроме того, в 2020 году Тюменская область оказала грантовую поддержку девяти научно-исследовательским проектам по приоритетному направлению НОЦ «Биобезопасность».

«Эти четырнадцать проектов вкупе с несколькими проектами наших коллег из Ханты-Мансийского и Ямало-Ненецкого автономных округов составляют сегодня твердую основу программы развития НОЦ. Но эта программа – живой организм. Поэтому на нашей сессии будет рассмотрен большой круг научно-технических и гуманитарных проектов, авторы которых имеют амбиции попасть в нашу программу», – сказал Александр Моор.

В частности, одним из новых перспективных направлений работы НОЦ станет проект по созданию в Тюменской области так называемого «карбонового полигона», на котором будут разрабатываться и испытываться технологии учета и контроля углеродного баланса. Его реализуют Тюменский госуниверситет и компания «СИБУР».

Эксперты отмечают, что Тюмень, Югра и Ямал находятся в авангарде федерального проекта по созданию научно-образовательных центров мирового уровня, сообщил руководитель проектной работы Московской школы управления «Сколково» Борис Островский.

Сессия, собравшая более 200 ученых и представителей бизнеса, завершит работу 25 апреля.