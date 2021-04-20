«Звучит круче»: Водянова назвала свою настоящую фамилию

Наталья Водянова Фото: Михаил ФРОЛОВ

Российская модель Наталья Водянова в эфире программы «Вечерний Ургант» на Первом канале рассказала, как правильно звучит её фамилия. Оказывается, правильно произносится фамилия с ударением на третий слог.

По словам модели, во всём мире её фамилию произносят правильно, но только в России почему-то коверкают.

«Я родилась ВодянОвой, а когда стала моделью, в России меня все время называли ВодЯновой. Я боролась с этим два года, а потом один умный человек с телевидения мне просто сказал: «ВодЯнова звучит круче. Звучит как „звезда“, ВодянОва — не звучит»», - заявила она.

Кроме того, Водяновой очень не нравится, когда малознакомые люди обращаются к ней с уменьшительно-ласкательным именем - Наташа. По ее словам, в данном случае она предпочитает полное обращение - Наталья.

Напомним, накануне Водянова прорекламировала бренд своего сына Fashion Baby, опубликовав видео в дорогих кроссовках этого бренда, и вызвала бурные споры в социальных сетях.