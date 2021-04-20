Путин: ни одна страна не способна справиться с пандемией в одиночку

Владимир Путин заявил, что ни одна страна не способна справиться с пандемией в одиночку Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

По мнению президента России Владимира Путина, пандемия коронавирусной инфекции показало, что ни одно государство не способно обеспечить эпидемиологическую безопасность в одиночку. Заявление было сделано во время приветствия участников международной конференции "Эпидемиологическое благополучие".

Он отметил, что проблемы, которым посвящено мероприятие особо значимы для человечества и требуют объединения врачей и ученых всего мира.

- Столько широко распространившаяся пандемия коронавирусной инфекции наглядно подтверждает, что ни одно даже самое развитое государство не в состоянии эффективно обеспечить эпидемическую безопасность в одиночку, без взаимодействия с зарубежными партнерами, — приводит слова Путина сайт Кремля.

Президент отметил, что российские медики накопили богатый опыт с опасными заболеваниями, включая грипп, чуму, ВИЧ, корь, лихорадку Эбола, и делятся своими знаниями с иностранными коллегами.

Ранее Владимир Путин заявил, что объем производства вакцины от коронавирусной инфекции "Спутник V" в России уже сопоставим с внутрироссийской потребностью в препарате. По мнению российского лидера, одна из причин этого то, что не все граждане хотят прививаться сразу.