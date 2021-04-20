Обвиняемым по делу о крушении рейса МН17 не вынесут приговор до конца 2021 года Фото: REUTERS

Окружной суд Гааги отложил приговор обвиняемым по делу о крушении в 2014 году малайзийского Boieng рейса MH17 на востоке Украины до конца 2021 года. Об этом сообщила судья, отвечающая за работу со СМИ, Мария Кнайф, отметив, что впереди еще много работы, сообщила

«На этот год еще запланировано несколько блоков слушаний, они продлятся до 2022 года. Поэтому в этом году суд не планирует вынесения приговоров. На данный момент это все, что я могу сказать … впереди еще много работы», - приводит РИА Новости слова судьи, которая предложила подождать того момента, когда суд сможет сказать о сроках вынесения приговора.

Кнайф уточнила, суд намерен начать рассмотрение дела по существу 7 июне этого года, и, предположительно, в сентябре родственники жертв смогут реализовать свое право обратиться к суду.

Кроме того, Кнайф сообщил, что Суд в Гааге еще не получил спутниковых снимков от США по делу о крушении рейса MH17.

Напомним, крушение самолёта «Малайзийских авиалиний», выполнявшего рейс из Амстердама в Куала-Лумпур, произошло 17 июля 2014 года. Все 298 человек, которые находились на борту, погибли.

В созданную специально для расследования авиакатастрофы Совместную следственную группу вошли представители Бельгии, Малайзии, Австралии, Нидерландов и Украины. В июне 2019 года следственная группа назвала имена одного украинца и трёх россиян, которых они подозревают в причастности к авиакатастрофе.