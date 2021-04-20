В России упростили доступ к рефинансированию ипотеки получателям маткапитала

Кабмин упростил доступ к рефинансированию ипотеки получателям маткапитала Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Кабмин упростил получателям материнского капитала, которые взяли за счет этих денег ипотеку, доступ к рефинансированию кредитов.

Как сообщает пресс-служба правительства, изменения коснулись порядка оформления права собственности на жилье, полученное за счет ипотеки. По прежним правилась, в течение шести месяцев после погашения ипотеки при помощи нового кредита заемщик был обязан оформить на детей право собственности на долю в квартире. Если заемщик переставал выплачивать кредит, то рефинансирующему банку было обратить взыскание на заложенную недвижимость, если в число собственников входили несовершеннолетние. Из-за этого банки неохотно соглашались на рефинансирование ипотеки с маткапиталом.

Теперь же получатели маткапитала смогут оформлять право на собственность на детей после погашения кредита у рефинансирующего банка.

- Это позволит защитить права получателей материнского капитала и обеспечит их доступом к рефинансированию наравне с другими гражданами, взявшими ипотеку, — отметили в правительстве.

Ранее депутат Госдумы, член комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб рассказала, как вырастет маткапитал в 2021 году после индексации. По ее словам, маткапитал и в будущем будет расти быстрыми темпами, так как его "ежегодная индексация обязательна".