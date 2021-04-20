Дмитрий Рогозин сообщил, что первый модуль новой орбитальной станции будет готов в 2025 году Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин рассказал, что первый модуль новой российской орбитальной станции будет готов к запуску в 2025 году. Им станет Научно-энергетический модуль, предназначавшийся для Международной космической станции (МКС).

- Первый базовый модуль для новой российской орбитальной служебной станции уже в работе. Ракетно-космической корпорации "Энергия" поставлена задача в 2025 году обеспечить его готовность к запуску на целевую орбиту, — написал Рогозин в своем Telegram-канале.

К посту было прикреплено видео, где показана работа в "Энергии" по созданию Научно-энергетического модуля. Его запуск планировался в 2024 году.

Ранее Дмитрий Рогозин заявил, что госкорпорация планирует через три года обеспечить космическую связь и широкополосный доступ (ШПД) в интернет по всей стране. Он рассказал, что широкополосный доступ в интернет представляет большой интерес для России.