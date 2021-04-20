Почти 20% россиян отказались от встреч с коллегами после работы из-за пандемии

Каждый пятый россиянин отказался от встреч с коллегами после работы из-за пандемии Фото: Shutterstock

Из-за пандемии коронавируса 19% вынуждены были отказаться от встреч и неформального общения с коллегами вне работы. Из-за опасения подхватить инфекцию в баре или ресторане многие сотрудники решили временно прекратить посиделки с товарищами по службе. Об этом свидетельствуют результаты опроса сервиса SuperJob.

При этом каждый третий участник опроса отметил, что пандемия никак не повлияла на его общение с коллегами, и неформальное общение в коллективе продолжается до сих пор. А вот еще 2% респондентов. Наоборот, сказали, что только теперь и начали практиковать неформальное общение с коллегами, передает RT.

Отмечается, что почти половина (44%) отпрошенных как не общались с коллегами в неформальной обстановке до пандемии, так и не общаются до сих пор. Особенно такая линия поведения присуща сотрудникам в возрасте старше 45 лет.

Всего в опросе приняли участие более 1,5 тысяч работающих россиян из всех регионов страны, передает ОТР.

Напомним, ранее россиянам посоветовали не работать на удаленке под музыку. Психолог Дмитрий Сейнов отметил, что прослушивание музыки в рабочее время негативно сказывается на производительности и мешает разделять понятия работы и отдыха, передает телеканал «360».