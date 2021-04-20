Посол США в России подтвердил, что вернется в Вашингтон для консультаций

Американский посол в Москве подтвердил, что вернется в Вашингтон для консультаций Фото: REUTERS

Американский посол в Москве Джон Салливан подтвердил, что возвращается в Вашингтон для консультаций и вернется в столицу России в ближайшее время.

- Я думаю, что для меня важно поговорить напрямую с моими новыми коллегами в администрации Байдена в Вашингтоне о нынешнем состоянии двусторонних отношений между США и Россией. Я вернусь в Москву в ближайшие недели до встречи президентов Байдена и Путина, — приводит слова Салливана ТАСС.

Ранее появилась информация, что Салливан собирается отправиться в Вашингтон для консультаций. По сообщениям американских СМИ, он вернется в американскую столицу, чтобы "встретиться со своей семьей и представителями новой администрации, с которыми у него не было возможности проконсультироваться с того момента, как он согласился продолжить оставаться на своем посту на неопределенный срок". МИД США пока официально не прокомментировало эту информацию.