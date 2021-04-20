Италия возобновит прием российских туристов летом 2021 года Фото: REUTERS

Италия возобновит прием российских туристов, остановленный в связи с пандемией коронавирусной инфекцией, летом этого года. Об этом сообщил итальянский посол в Москве Паскуале Терраччано.

«Я подтверждаю, что такая возможность уже принимается во внимание. Я считаю, что это наверняка произойдет этим летом», - сказал итальянский посол, уточнив, что нельзя говорить наверняка о том, что это произойдет именно 2 июня, однако «несомненно, этим летом все-таки туристический поток будет возобновлен».

Напомним, ранее министр туризма Греции Харис Теохарис, что страна отменит лимит на число въезжающих в страну россиян началу туристического сезона - с 14 мая. Более того, как рассказал глава ведомства, после открытия границ, с 14 мая, Греция отменит и карантин для туристов.