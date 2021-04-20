Меркель заявила о необходимости оставаться в диалоге с Россией Фото: REUTERS

Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что необходимо оставаться в диалоге с Москвой, указав на то, что есть желание продолжить торговлю с Россией, в том числе в энергетической сфере.

«В целом, у нас очень много конфликтов с Россией, которые, к сожалению, осложняют наши отношения. Но я остаюсь тем человеком, который все время говорит: мы должны разговаривать друг с другом», - сказала немецкий канцлер, отметив, что «мы должны оставаться в диалоге».

Глава немецкого правительства также сообщила, что Берлин, несмотря на мнение других стран Европейского Союза, принял решение в пользу «Северного потока – 2».

Напомним, накануне верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель сообщил, что Европейский союз не готовит новых санкционных мер в отношении России, однако в то же время он указал на то, что напряженность в отношениях Брюсселя и Москвы нарастает по многим направлениям. Он назвал крайне опасной ситуацию на границе с Украиной, и заявил, что ЕС призывает российскую сторону отвести свои войска от границы.