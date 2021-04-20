Россияне признали общепит самой привлекательной сферой для бизнеса

27% опрошенных заявили, что хотели бы открыть свое кафе или ресторан Фото: Александр Подгорчук

Одной из наиболее привлекательных сфер для открытия бизнеса россияне назвали общепит. 27% опрошенных заявили, что хотели бы открыть свое кафе или ресторан. Об этом говорится в исследовании сервиса «Работа.ру».

Еще четверть респондентов заявили, что считают привлекательным направлением сельское хозяйство. 21% участников исследования отметили, что для развития собственного бизнеса подходит отрасль транспорта и логистики, а другие 17% выбрали сферу строительства.

13% опрошенных признались, что выбрали бы для своего бизнеса направление IT и телекоммуникаций. 11% открыли бы свое дело в сфере образования, еще 10% - в маркетинге, рекламе или PR, передает RT.

Менее популярными оказались сферы ретейла ( за него проголосовали только 6% участников опроса) и охраны (3%).

При этом самыми подходящими для открытия собственного бизнеса городами россияне назвали Москву, Санкт-Петербург, Сочи, Краснодар, Новосибирск, Екатеринбург, Казань, передают «Известия».

Напомним, ране сообщалось, что почти четверть россиян сталкивались с выгоранием на работе. При этом подвержены этому состоянию чаще женщины, чем мужчины, передает Пятый канал.