МВД Москвы предупредило об ответственности за участие в незаконных акциях Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Московская полиция предупредила жителей столицы об ответственности за участие в незаконных акциях и призвала граждан воздержаться от участия в подобных мероприятиях. Об этом во вторник, 20 апреля, говорится на официальном сайте ГУ МВД России по Москве.

- В интернете распространяются призывы к участию в несанкционированных публичных мероприятиях в центре российской столице. Напоминаем, что в Москве введен режим повышенной готовности, в рамках которого действуют запреты и ограничения, связанные с проведением публичных мероприятий. Кроме того, акцию планируют провести рядом со зданием органа власти, что запрещено законом, - говорится в сообщении министерства.

Правоохранители также напомнили, что в условиях массового скопления людей возрастает риск заражения коронавирусом, и призвали жителей Москвы не подвергать угрозе свое здоровье и безопасность.

Отмечается, что полиция будет принимать меры для обеспечения охраны общественного порядка и соблюдения законов, а всех нарушителей привлекут к ответственности.

Как ранее писал сайт kp.ru, правоохранительные органы накануне предупреждали россиян, что попытки организации и проведения незаконных акций и провокации со стороны их участников будут расцениваться как угроза общественному порядку и пресекаться.

Напомним, по словам официального представителя Кремля Дмитрия Пескова, полицейские будут принимать меры в случае несанкционированных акций в регионах страны. Пресс-секретарь российского лидера подчеркнул, что призывы к таким митингам и провокациям звучат из-за рубежа.