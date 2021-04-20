В МИД РФ назвали нормальной практикой ограничение прохода судов через Керченский пролив

В МИД РФ прокомментировали ограничение прохода судов через Керченский пролив Фото: Виталий ПАРУБОВ

Заместитель главы министерства иностранных дел РФ Сергей Рябков назвал прохода судов через Керченский пролив нормальной практикой, если там проходят учения.

- Я обращаю внимание на то, что никаких ограничений для торгового судоходства, для использования украинских портов на Азовском море введено не было. А что касается ограничений тех или иных зон, где проводятся учения, это общепринятая международная практика. Мы действуем, строжайшим образом следуя соответствующим договорённостям многостороннего характера и любым другим договорённостям, в которых участвует Россия, — заявил Рябков.

Ранее руководитель пресс-службы госдепартамента США Нед Прайс заявил, что Вашингтон "глубоко обеспокоен" решением России приостановить проход зарубежных военных кораблей и других иностранных государственных судов в своих территориальных водах Черного моря. Нед Прайс утверждает, что "это представляет собой еще один пример неспровоцированной эскалации".