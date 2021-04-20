В Испании нашли мастерскую по изготовлению оружия на 3D-принтере Фото: REUTERS

Испанская полиция пресекла деятельность подпольной мастерской, в которой изготавливали оружие на 3D-принтере. Необычную мастерскую нашли на острове Тенерифе в городе Санта-Крус-де-Тенерифе, говорится в сообщении местной полиции в социальной сети Twitter.

Отмечается, что с таким случаем сотрудники правоохранительных органов Испании столкнулись впервые.

- Возможность изготовления огнестрельного оружия на 3D-принтере значительно увеличивает риск распространения незаконного оружия, а также облегчает доступ к нему преступным или террористическим группам, - говорится в сообщении полиции.

В мастерской производили почти все необходимые составные детали короткоствольного огнестрельного оружия. В ходе обыска правоохранители изъяли два 3D-принтера, гильзы, глушители, разные детали пистолетов, пару электрошокеров, несколько ножей, мачете и даже меч. В здании мастерской нашли также предметы с нацистской символикой и десятки книг о производстве боеприпасов.

Полиция уже задержала владельца компании – гражданина Испании. Ему было предъявлено обвинения в хранении оружия и возбуждено уголовное дело.