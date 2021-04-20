Group-IB предупредила о масштабной атаке на Facebook в 84 странах мира Фото: REUTERS

Специалисты компании Group-IB, которая занимается предотвращением кибератак и расследованием киберпреступлений, обнаружили мошенническую схему, с помощью которой злоумышленники крали личные данные у пользователей Facebook. Масштабная атака на Facebook Messenger зафиксирована в 84 странах мира, в том числе в России.

Как сообщают эксперты, злоумышленники распространяли через интернет фейковые посты, в которых предлагали пользователям обновить приложение Facebook Messenger, однако название поддельного приложения, как правило, отличалось от оригинала на несколько символов: Messanger или Meseenger.

Кроме того, мошенники предлагали скачать несуществующую Gold-версию мессенджера. В сообщениях также содержалась короткая ссылка, перейдя по которой пользователи попадали на фишинговый сайт с формой для авторизации. В итоге пользователь рисковали передать мошенникам свои личные данные, а также доступ к аккаунту в соцсети.

Схема была обнаружена летом прошлого года. К апрелю текущего года количество подобных постов достигло 5,7 тысячи.

Специалисты рекомендуют скачивать приложения и обновления только из официальных магазинов мобильных приложений, а также доверять только верифицированным аккаунтам компаний, с которых рассылаются рекламные публикации.

«Авторизовывайтесь в мессенджере только на официальном сайте и в официальных приложениях!» - призвали эксперты.

Напомним, ранее в Ирландии начали расследование в отношении Facebook из-за утечки данных 533 млн пользователей. Однако в соцсети отвергают эти обвинения.