Посол ЕС Маркус Эдерер посетил МИД РФ Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Во вторник, 20 апреля, посол Европейского союза в Москве Маркус Эдерер посетил Министерство иностранных дел России. По словам дипломата, он должен периодически видеться со своими российскими коллегами.

«Я должен видеться со своими российскими коллегами периодически. Это моя работа», - приводит ТАСС ответ главы дипмиссии Евросоюза на вопрос о цели визита во внешнеполитическое ведомство России.

Как уточняется, посол Евросоюза провел в здании МИД РФ на Смоленской площади полтора часа.

Напомним, на прошлой недели после введения Вашингтоном санкций в отношении Москвы Министерство иностранных дел России вызвало американского посла Джона Салливана на «тяжёлый разговор», который состоялся 15 апреля. На следующий день в центральное здание российского внешнеполитического ведомства был вызван посол Великобритании в Москве Дебора Броннерт. Незадолго до этого Лондон поддержал антироссийские санкции.