В Липецкой области созданы комфортные условия для самореализации молодёжи

Фото: липецкаяобласть.рф

Область является постоянным лидером по темпам экономического и социального роста среди регионов России. Здесь много промышленных предприятий, высок уровень развития агропромышленного сектора. Это способствует оптимальной интеграции молодёжи в социальную жизнь, т.к. есть широкие возможности для профессиональной карьеры.

Для повышения образовательного уровня молодёжи и создания условий для продуктивного досуга в регионе постоянно реализуются специальные программы. Так, например, предстоящим летом в выходные в рамках форума #PROлето будут проводиться тематические встречи для юных литераторов, где талантливые молодые люди смогут читать свои стихи и прозаические произведения для широкой публики. Также будут организованы арт-вечеринки с мастер-классами по стрит-арту. Для ребят, которые предпочитают активные тусовки, проведут состязания по брейк-дансу и катанию на скейтах.

Во время разговора губернатора Игоря Артамонова и руководителя Росмолодёжи Александра Бугаева также были обсуждены нюансы проведения очередного этапа форума «Территория смыслов». Он станет одной из основных региональных площадок для диалога с молодёжью. «Проведение региональных этапов «Территории смыслов» – это хорошая практика. Понятно, что запросы у всех разные и прежде всего они разные для местного актива. Мы должны разговаривать с молодыми людьми в понятной им среде», — сказал во время встречи Александр Бугаев.

Фото: липецкаяобласть.рф

Областной этап «Территория смыслов Липецк» пройдёт в Задонском районе с 7 по 12 июня. Участники слёта будут овладевать управленческими навыками, учиться взаимодействовать с членами своей команды, создавать проекты по обустройству точек притяжения молодёжи. Регистрация участников этапа продлится до 31 мая 2021 года. В рамках Форума будет реализован конкурс грантов, которые пойдут на поддержку молодёжных инициатив.

«Молодые люди Липецкой области очень разные. Важно учитывать их интересы и давать возможности для развития и самореализации. Мы открыты для самых смелых идей и проектов, стараемся доводить необходимую информацию до целевой аудитории и грамотно выстраивать процесс взаимодействия. Только в этом случае можно получить хороший результат», – поделился своим видением особенностей взаимодействия с молодыми людьми губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.