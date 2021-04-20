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Общество20 апреля 2021 12:50

Тиньков рассказал, сколько стоит его лечение от лейкемии

Бизнесмен сначала не хотел лечиться от болезни, но его переубедила жена
Антон БЕСПАМЯТНЫХ
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Олег Тиньков рассказал, сколько стоит его лечение от лейкемии

Олег Тиньков рассказал, сколько стоит его лечение от лейкемии

Фото: Борис КУДРЯВОВ

Российский бизнесмен и основатель TCS Group Олег Тиньков рассказал, сколько тратит денег на лечение от лейкемии.

- Берлинский счет у меня был весь 120 тысяч евро, я бы не сказал, что это дорого. Это три месяца в госпитале с тремя химиотерапиями. В Лондоне пересадка стоит около 100 000 фунтов, здесь в два раза дороже чем в Берлине все. В Германии это бесплатно для жителей Германии, — рассказал предприниматель в эфире "Первого канала".

Тиньков рассказал, что в начале болезни он не верил в диагноз врача и не хотел лечиться. Однако его переубедила жена. Она заверила бизнесмена, что он еще не умирает и сможет увидеть свадьбы своих детей.

Напомним, в начале марта 2020 года Олег Тиньков сообщил, что болен лейкемией. Как утверждал тогда бизнесмен, диагноз был поставлен ему еще в октябре, и он уже прошел несколько курсов химиотерапии. Но до сих пор не хотел раскрывать обстоятельств, связанных с состоянием своего здоровья.