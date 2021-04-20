Кремль: действия Чехии разрушительными для отношений с Россией

Дмитрий Песков Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Президент России Владимир Путин на фоне обострения отношений с Чехией не планирует переговоры с руководством республики. Такое заявление сделал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, отметив, что действия Праги разрушительны для двусторонних отношений с Москвой.

«Мы, безусловно, такое поведение Праги считаем абсолютно безосновательным. Мы считаем разрушительным с точки зрения двусторонних отношений. Мы считаем, конечно, лишенной какого-то здравого смысла такую линию», - заявил представитель Кремля

По его словам, все обвинения Чехии выглядят, как попытки быть похожими на «агрессивные действия своих старших товарищей за океаном».

Кроме того, Песков согласился со словами официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, которая ранее назвала дела о взрывах на военных складах в чешской деревне Врбетице 2014 года является «маразматическим парадом», указав на влияние Вашингтона.

«Это абсолютно правильные формулировки … потому что эти решения, эти голословные и безосновательные обвинения наших чешских оппонентов, конечно, возмутительны и не поддаются ни пониманию, ни анализу», - отметил он.

Напомним, в субботу, 17 апреля, власти Чехии сообщили о высылке из страны 18 российских дипломатов, обвинив российских разведчиков в причастности к взрывам в чешской деревне Врбетице.

Как писал сайт kp.ru, бывший президент Чехии Вацлав Клаус заявил о том, что действующие власти республики сфабриковали дело о взрывах, чтобы держать в страхе народ и манипулировать им, а также напомнил о предстоящих выборах.