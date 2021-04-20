Кремль: возвращение посла США в Россию будет зависеть от целесообразности

Джон Салливан Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Возвращение посола США в Москве Джон Салливан в Россию будет зависеть от целесообразности этого. Такое заявление сделал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, указав на то, что на сегодняшний день отношения двух стран находятся в низшей точке.

«Что касается, я не могу говорить за посла США, но что касается нашего посла, то, разумеется, решение будет принимать президент РФ, когда такая целесообразность возникнет», - заявил представитель Кремля.

Напомним, на прошлой недели после введения Вашингтоном санкций в отношении Москвы Министерство иностранных дел России вызвало американского посла на «тяжёлый разговор», который состоялся 15 апреля.

Как писал сайт kp.ru, сегодня, 20 апреля, стало известно Салливан на этой неделе собирается отправиться в Вашингтон для проведения консультаций с представителями Белого дома, однако вернется в Россию «в ближайшие недели».