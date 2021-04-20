Геннадий Онищенко объяснил, почему не следует отдыхать в Турции

Академик РАН и экс-главсанврач Геннадий Онищенко Фото: Иван МАКЕЕВ

Депутат Государственной думы, академик РАН Геннадий Онищенко заявил, что пандемия коронавируса – не единственная причина, почему россиянам не следует ездить на отдых в Турцию в 2021 году. По мнению бывшего главного санитарного врача, за полтора года без российских туристов и их денег, уровень сервиса в Турции значительно снизился, и пребывание в некоторых отелях может быть просто не безопасно.

«Полтора года мы туда не ехали, деньги мы туда не везли, и гостиницы у них опустились, так они еще и достаточного уровня турбизнеса сейчас не предоставят, и кроме коронавируса там можно еще другое подхватить, можно гепатитом заболеть и так далее», - цитирует академика РАН Life.ru.

При этом Онищенко добавил, что отказывать от отпуска в целом не правильно. Особенно после стрессового 2020 года россиянам необходимо отдохнуть и расслабиться. Сделать это можно, например, на отечественных курортах, считает депутат.

Напомним, ранее руководитель пресс-службы cервиса для планирования путешествий OneTwoTrip Елена Шелехова заявила, что после приостановки авиасообщения с Турцией и Танзанией россиянам можно обратить внимание на курорты Крыма и Краснодарского края. По словам эксперта, на сегодняшний день это лучшая альтернатива закрывшимся иностранным направлениям, передают «Известия».