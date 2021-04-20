Дело о признании ФБК* экстремистской организацией рассмотрят в закрытом режиме Фото: Алексей БУЛАТОВ

Иск прокуратуры о признании Фонда борьбы с коррупцией (ФБК)* экстремистской организацией рассмотрят в закрытом режиме из-за наличия в материалах дела грифа «секретно». Об этом во вторник, 20 апреля, сообщила пресс-секретарь Мосгорсуда Ульяна Солопова.

- Поступившим в суд материалам присвоили гриф «секретно», в связи с чем рассмотрение дела будет проходить в закрытом режиме, в соответствии с требованиями российского Конституционного суда, - цитирует ее слова агентство ТАСС.

Как сообщал сайт kp.ru, Мосгорсуд вчера получил материалы искового заявления прокуратуры российской столицы о признании ФБК* и Фонда защиты прав граждан (ФЗПГ)* экстремистскими организациями и пообещал позже заявить о процессуальном движении по данному делу.

Напомним, что официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, комментируя данный иск, отметил, что прокуратура борется с беззаконием и экстремизмом, выполняя свою функцию.

* Фонд борьбы с коррупцией (ФБК) и Фонд защиты прав граждан (ФЗПГ) включены Министерством юстиции РФ в список иноагентов