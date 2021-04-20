Глава Амурской области Василий Орлов: «Строительство путепровода в Свободном - в зоне пристального внимания»

В Свободном приступили к основному этапу надвижки пролетного строения нового путепровода. Фото: пресс-служба правительства Амурской области.

В Свободном Амурской области приступили к важному этапу строительства нового путепровода через Транссиб: конструкции пролетного строения поочередно надвигаются по скользящим устройствам на готовые опоры. Общая длина сооружения составит 174 метра.

Жители Свободного очень ждут новый путепровод. Его строят на месте старого виадука, обрушившегося в 2018 году. Реконструкция этого объекта началась в сентябре 2020 года. Путепровод снова соединит центральную часть города с микрорайоном, в котором живут более 10 тысяч человек. Сейчас, чтобы добраться до центра, им приходится проезжать по объездным дорогам около пяти километров. Новый мост позволить доехать до центральной части Свободного, преодолев всего 200 метров.

Строительство путепровода находится на постоянном контроле губернатора Амурской области. В марте глава региона Василий Орлов посетил стройплощадку вместе с полномочным представителем президента РФ в Дальневосточном федеральном округе Юрием Трутневым.

- Мостовики перешли к следующему этапу работ на путепроводе в Свободном, объект уже обретает вид. Строительство сооружения — в зоне пристального внимания, - подчеркнул Василий Орлов. - Совсем недавно мы были там вместе с Юрием Петровичем Трутневым. Город ждет этот путепровод, он обеспечит основной трафик городского движения между Залинейным, развивающимся промышленным районом города, и его центральной частью. После обрушения виадука в октябре 2018 года движение серьезно затруднено. Удалось найти финансирование, крупный надежный подрядчик УСК МОСТ ведет работы в графике.

Общая стоимость строительства виадука в Свободном – около миллиарда рублей. По словам Василия Орлова, региону требуются еще несколько таких путепроводов. Финансирования их строительства региональные власти обсудили с Правительством РФ.

- У нас есть потребность стройки таких объектов еще в нескольких населенных пунктах. В частности, в Новобурейском мы сможем приступить к работам уже в этом году, если нам подтвердят федеральную помощь. Этот вопрос мы также обсуждали с Юрием Петровичем и с Маратом Хуснуллиным, зампредом правительства России, который был у нас это весной. Мы готовим необходимые документы, - рассказал Василий Орлов.