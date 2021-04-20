МИД РФ заявил о скором открытии чартерных рейсов в Египет

В МИД РФ рассказали о скором открытии чартерных рейсов в Египет Фото: Олег РУКАВИЦЫН

Спецпредставитель президента РФ по Ближнему Востоку и странам Африки, заместитель министра иностранных дел России Михаил Богданов сообщил, что чартерные рейсы из России на египетские курорты Хургада и Шарм-эш-Шейх планируется возобновить в ближайшее время.

- Все идет по плану, думаю, что скоро. Объявят, это уже объявление будет на другом уровне. Думаю, что практически все уже предрешено, — заявил Богданов, отвечая на соответствующий вопрос журналистов.

В середине апреля министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью египетской газете заявил, что РФ заинтересована в восстановлении регулярного авиасообщения с курортами Египта. Глава дипведомства также выразил надежду, что чартерные рейсы из России в Шарм-эш-Шейх и Хургаду могут быть возобновлены в ближайшее время. Он отметил, что Египет давно стал излюбленным местом для отдыха среди россиян.