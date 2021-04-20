Россия объявила персонами нон грата двух сотрудников посольства Болгарии в Москве

В МИД РФ объявили, что двух сотрудников посольства Болгарии в Москве объявили персонами нон-грата Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

МИД РФ вручили болгарскому послу в Москве Атанасу Крыстину ноту о выдворении двух сотрудников посольства Болгарии в России. Это ответная мера на выдворение двух российских дипломатов из Софии.

- 20 апреля Посол Болгарии А.Крыстин был приглашен в МИД России, где ему была вручена нота Министерства об объявлении «persona non grata» первого секретаря консульской службы Посольства Болгарии в России Н.Панайотова и первого секретаря службы по торгово-экономическим вопросам Посольства Болгарии в России Ч.Христозова. Указанным сотрудникам предписано покинуть территорию Российской Федерации в течение 72 часов, — гласит сообщение на официальном сайте министерства иностранных дел.

В ведомстве уточнили, что такая мера является ответом на "ничем не мотивированное" решение выдворить двоих сотрудников российского посольства в Софии в марте.

Напомним, 22 марта 2021 года, министерство иностранных дел Болгарии объявило двух сотрудников посольства России в Софии персонами нон грата. Тогда утверждалось, что в ходе расследования болгарские правоохранители установили, что два россиянина «осуществляли нерегламентированную разведывательную деятельность». При этом оба россиянина пользуются дипломатическим иммунитетом.