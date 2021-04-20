Аналитики рассказали, какие планшеты и ноутбуки выбирают россияне Фото: REUTERS

В день презентации Apple, на которой компании скорее всего представит новое поколение планшетов, а также компьютеров iMac и ноутбуков MacBook Pro, специалисты Яндекс.Маркета изучили спрос на популярные планшеты и ноутбуки, и рассказали, какие гаджеты выбирают россияне.

По данным сервиса о переходах пользователей в Интернет-магазины, наиболее популярными среди iPad с начала текущего года стали:

1. Apple iPad 2020 года 32Gb (21% от всего спроса)

2. Apple iPad Air 2020 года 64Gb (13%)

3. Apple iPad (2020) 128Gb (13%)

4. Apple iPad Pro 11 (2020) 128Gb (7%)

5. Apple iPad mini (2019) 64Gb (5%)

Как уточняют эксперты Яндекс.Марект, в течение прошлого года спрос на планшеты всех брендов оставался стабильным, а в декабре он вырос на 25 процентов по сравнению с январем. Специалисты полагают, что такой рост связан с подготовкой подарков к Новому году.

С начала текущего года резкого подъема интереса к планшетам отмечено не было. Согласно приведенным данным, средний чек на планшеты, которыми интересуются россияне, с января 2020 по март 2021 вырос на 25 процентов с 21 до 26 тысяч рублей.

Топ-5 планшетов всех брендов, которыми интересуются россияне с начала 2021 года:

1. Samsung Galaxy Tab A 8.0 32 Gb

2. Apple iPad (2020) 128Gb

3. HUAWEI MatePad Pro 128Gb

4. Lenovo Tab 32Gb

5. Prestigio Grace

Что касается ноутбуков, то пик спроса них наблюдался в марте прошлого года, затем незначительно снизился и снова вырос в августе 2020 года. С начала текущего года всплесков спроса также не отмечалось.

Топ-3 моделей MacBook, которыми интересуются россияне с начала 2021 года:

1. Air 13 late 2020 с процессором 7-го поколения (27% от всего спроса)

2. MacBook Air 13 Mid 2017 (11% от спроса)

3. Air 13 late 2020 с процессором 8-го поколения (8% от спроса) и стоимостью 111,5 тыс. руб.

Топ-5 ноутбуков всех брендов, которыми интересуются россияне с начала 2021 года:

1. ASUSPRO P5440FA-BM1027 с процессором Intel Core i7

2. Lenovo IdeaPad 5 14ARE05

3. HP PAVILION g6-1100

4. Apple MacBook Air 13 Mid 2017

5. Acer Nitro 5