Песков: Россия не готова поступиться своими интересами в отношениях с Западом

Дмитрий Песков заявил, что Россия не готова поступиться своими интересами в отношениях с Западом Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия в отношениях с западными странами не готова поступиться собственными интересами, но готова к диалогу.

Песков выразил сожаление, что в случае любой хакерской атаки многие страны пытаются обвинить в случившемся Россию, но не приводят вразумительных аргументов.

- Конечно же, Россия этого терпеть не может и возникает определенная напряжённость. Действительно, бывают такие периоды, но это не означает, что для того, чтобы преодолеть это, Россия готова поступиться какими-то своими интересами. Нет, ни в коем случае, — отметил пресс-секретарь в разговоре с журналистами.

Дмитрий Песков подчеркнул, что при этом Россия всегда открыта к диалогу, о чем не раз заявлял президент РФ Владимир Путин.

Ранее пресс-секретарь заявлял, что Россия не станет терпеть хамства со стороны Запада. Также по словам представителя Кремля, российская сторона намерена продолжать активно разъяснять коллегам свою позицию.