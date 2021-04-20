В России уточнили правила медосмотра перед призывом в армию

Госдума приняла закон, уточняющий правила медосмотра перед призывом в армию Фото: Алексей БУЛАТОВ

Государственная дума приняла закон, уточняющий правила медицинского осмотра перед призывом в армию.

Согласно изменениям в законе "Об основах охраны здоровья граждан", наличие оснований для отсрочки и их верность проверяет региональная призывная комиссия. Если были выявлены нарушения, то проводится контрольный медосмотр.

- Граждане, заявившие о несогласии с заключением об их годности к военной службе по результатам медицинского освидетельствования, направляются на контрольное медицинское освидетельствование, — гласит текст документа.

Кроме того, в законе уточняются обязанности региональной призывной комиссии и определяется порядок направления граждан на амбулаторное или стационарное медобследование.

Изменения направлены на то, чтобы минимизировать количество ошибок в определении категории годности призывников.

Ранее в партии "Новые люди" предложили платить за отказ от службы в армии. Также была названа возможная сумма такой оплаты — 300 тысяч рублей. По задумке авторов инициативы, эти средства должны пойти на образование того человека, который отслужил в армии.