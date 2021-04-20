Путин подписал закон о штрафе за высадку из транспорта детей-безбилетников

Владимир Путин Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Президент России Владимир Путин подписал закон о введении административных штрафов для водителей и кондукторов общественного транспорта, а также представителей перевозчика за принудительную высадку безбилетников младше 16 лет.

Согласно принятому документу, за подобное нарушение предусмотрен штраф в размере от пяти до 30 тысяч рублей.

«Оставшийся один, иногда и просто в чистом поле, ребенок – а такие случаи были - может заболеть или погибнуть», - говорил ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин.

Кроме того, российский лидер подписал закон, по которому штраф за нарушения при проезде железнодорожных путей увеличивается впятеро - с 1 тысячи до 5 тысяч рублей.

Напомним, запрет на высадку пассажиров из общественного транспорта моложе 16 лет за неоплаченный проезд без сопровождения взрослых начал действовать в России с 7 марта текущего года.