Россия ограничила зону полетов над Черным морем до 24 апреля 2021 Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Россия ввела зоны опасной для полетов гражданской авиации над Черным морем. Об этом во вторник, 20 апреля, следует из информации об изменениях в правилах проведения и обеспечения полетов (NOTAM).

В общей сложности российская сторона издала три таких акта, которые с незначительными различиями действуют до 24 апреля текущего года. Под полное перекрытие попали некоторые воздушные трассы в Симферопольском районе полетной информации над водами Черного моря, а вот воздушная зона над Крымом не перекрывается.

Из NOTAM следует, что в ряде зон действует ограничение только выше 11 900 метров (выше уровня полетов гражданской авиации). В других зонах действует перекрытие выше 6 100 метров, пишет агентство ТАСС.

Как сообщал сайт kp.ru, накануне американское Федеральное авиационное управление издало NOTAM, в рамках которого посоветовало авиационным компаниям США с особой осторожностью совершать полеты над рядом районов России и Украины.