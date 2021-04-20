В Чаде создали переходный военный совет во главе с сыном умершего президента

Идрисс Деби Итно Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Армия Чада учредила переходный военный совет после кончины президента Идрисса Деби Итно. Совет возглавил сын умершего главы государства генерал-лейтенант Махамат Идрисс Деби.

Как передает газета Al Wihda, в скором времени военный совет должен обнародовать «хартию переходного периода».

Сообщается, что в связи со смертью главы государства в Чаде был объявлен двухнедельный национальный траур. На всей территории страны установлен комендантский час - с 18.00 до 5.00. Кроме того, военные решили закрыть сухопутные и воздушные границы страны «до дальнейшего распоряжения».

Напомним, как писал сайт kp.ru, о смерти президента Чада стало известно сегодня, 20 апреля. Идрисс Деби Итно, который накануне был в шестой раз утвержден на пост главы государства, ушел из жизни в возрасте 68 лет. По данным СМИ, политик скончался от ранений, полученных им во время боевых действий против повстанцев.