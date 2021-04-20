В Москве выпустили экстренное предупреждение из-за дождя и сильного ветра Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

В российской столице сегодня выпустили экстренное предупреждение о неблагоприятных погодных условиях. С 15:00 по московскому времени до завтрашнего дня в городе ожидается дождь с мокрым снегом и сильный ветер. Об этом во вторник, 20 апреля, говорится в сообщении департамента транспорта Москвы в Telegram-канале.

Московским водителей и пешеходов предупредили об ухудшении видимости на дорогах.

- Экстренное предупреждение МЧС: с 15:00 сегодня до 12:00 завтра в столице местами ожидается дождь с мокрым снегом, ветер порывами до 15 метров в секунду. Возможны ухудшение видимости и мелкие аварии на дорогах. Будьте внимательны за рулем, не паркуйтесь под деревьями и шаткими конструкциями, - говорится в сообщении.

Отмечается, что все городские службы российской столицы перевели в режим повышенной готовности.

Кроме того, синоптики центра "Фобос" рассказали в интервью РИА Новости, что в Москве начинается рекордный дождь, которого не было 73 года. Ливень продлится 24 часа, за которые выпадет до половины месячной нормы.

Как сообщал сайт kp.ru, накануне главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова сообщила о резких перепадах температуры в российской столице в апреле текущего года: в какие-то дни в Москве будет по-летнему жарко, а в другие дни - зябко и промозгло.