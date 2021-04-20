Путин подписал закон об обязательной аттестации российских гидов. Фото: REUTERS

Президент Владимир Путин подписал закон, согласно которому российские гиды должны быть аттестованы в обязательном порядке. Документ опубликован во вторник на официальном портале правовой информации.

Обязательными критериями аттестации станет стаж работы и наличие профессиональных знаний и навыков, в том числе владение иностранным языком, на котором проводятся экскурсии. При этом на туристических маршрутах может работать только гид, имеющий российское гражданство и прошедший аттестацию.

Аттестацию нужно будет проходить каждые пять лет, после чего будет выдаваться соответствующий документ и нагрудная идентификационная карточка.

Аттестаты будут выдаваться государственной комиссией в сфере туризма.

Экскурсоводы, работающие на национальных и межрегиональных туристических маршрутах, будут получать аттестат в межрегиональной комиссии.