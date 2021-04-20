Геннадий Онищенко заявил, что назначать ту или иную вакцину от коронавируса должен врач

Геннадий Онищенко сообщил, что назначать препарат для прививки от коронавирса должен врач Фото: Анатолий ЖДАНОВ

Депутат Государственной думы, академик РАН Геннадий Онищенко заявил, что пациент не может сам себе «назначить» ту или иную вакцину от коронавируса. Препарат, которым будет сделана прививка, должен выбирать лечащий врач, считает эксперт, и только тогда укол будет иметь максимальный эффект.

Геннадий Онищенко добавил, что на сегодняшний день самым распространенным препаратом для прививок является вакцина «Спутник V». Однако бывший санитарный врач отметил, что всего в стране проходит вакцинация тремя препаратами, поэтому перед прививкой пациенты и посещают терапевта, чтобы он мог оценить состояние человека и подобрать ему максимально подходящую вакцину. Об этом Геннадий Онищенко заявил в программе «Дайте сказать» Life.ru.

Напомним, накануне сообщалось, что вакцинацию препаратом «Спутник V» прошли уже 3,8 миллиона жителей России. Также замдиректора Центра имени Гамалеи по научной работе Денис Логунов заявил, что в России было произведено около 20 миллионов доз вакцины, 16 миллионов из которых поступило в гражданский оборот, передают «Известия».