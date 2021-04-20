Минкульт Украины призвал бороться с российскими СМИ

На Украине призвали бороться с российскими СМИ Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Министр культуры и информационной политики Украины Александр Ткаченко заявил о необходимости бороться с большим присутствием российских СМИ на Украине.

- Ушло ли российское влияние или российские медиа из украинского пространства? Нет, не ушли, мы знаем, что цифры достаточно большие, особенно в некоторых регионах, по просмотру непосредственно российских медиа через разные платформы. Но и российская повестка в принципе, к сожалению, часто подхватывается нашими медиа, потому что нет анализа того, откуда растут ноги, — заявил Ткаченко в интервью изданию "РБК-Украина".

Он отметил, что сейчас наиболее актуальный вопрос не создание центров противодействия дезинформации, а то, как на Украине будут бороться с "кремлевскими медиа".

Ранее в Верховную раду Украины был внесен законопроект о введении уголовной ответственности за "пропаганду идеологии русского мира". Авторами документа выступили депутаты от правящей фракции "Слуга народа".