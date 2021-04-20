Эксперт РУДН объяснила, почему не следует соглашаться на зарплаты «в конвертах»

Эксперт рассказала, чем опасны зарплаты в "конвертах" Фото: Анастасия ОСИПОВА

Соглашаться на «серые» схемы выплаты зарплат не стоит ни в коем случае. Такие системы выгодны только работодателям, но никак не сотрудникам. Об этом заявила завкафедрой бухучета, аудита и статистики РУДН Мария Петровская. Она объяснила, что недобросовестный работодатель может манипулировать работниками, если официально зарплата нигде не будет прописана.

«Время от времени за провинности сотрудника работодатель может снижать «серую» часть, так как она нигде официально не закреплена и оспорить такое снижение невозможно. К сожалению, многие сотрудники соглашаются на такие схемы даже в ущерб своим социальным гарантиям», - цитирует эксперта NEWS.Ru.

Напомним, ранее сообщалось, что в Госдуму на рассмотрение внесен новый законопроект, направленный на борьбу с «серой занятостью». В пояснительной записке говорилось, что на сегодняшний день в России порядка 30-40% всех работников получают зарплату «в конвертах». А объем «серого» фонда зарплат превышает 10 трлн рублей ежегодно, передают «Известия».