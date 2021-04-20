Более половины россиян планируют провести майские каникулы дома Фото: Михаил ФРОЛОВ

В этом году более половины жителей России намерены провести майские каникулы дома. Такой вариант времяпрепровождения на грядущие праздники выбрали 56 процентов респондентов опроса ВЦИОМ во вторник, 20 апреля.

На дачу во время майских праздников планируют поехать 34 процента опрошенных, чаще жители крупных городов, например, Москвы или Санкт-Петербурга. В другие города или села хотят поехать еще семь процентов россиян.

По три процента респондентов сообщили, что на майские планируют поехать в Крым и на Черноморское побережье Кавказа. Отдыхать за рубежом намерен лишь один процент россиян, большинство (82 процента) путешествовать в майские праздники не собираются.

Отдыхать и совершать траты на отдых в майские праздники планируют 35 процентов опрошенных, чаще молодые люди до 34 лет. Средняя сумма планируемых трат на майские выходные составляет 19 612 рублей.

Четверть жителей России в 2021 году отложили планы на отдых на майские праздники, поездки по России и в другие страны. Основными причинами для этого стали финансовые возможности, ограничения из-за пандемии коронавируса или проблемы со здоровьем. При этом 64 процента россиян не опасаются путешествовать, несмотря на эпидемию.

В топ-6 наиболее безопасных от коронавируса государств с точки зрения респондентов вошли Абхазия, Турция, Германия, Италия, Таиланд и Финляндия.