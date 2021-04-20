Генпрокурор Чехии заявил, что взрыв во Врбетице не был терактом

Чешский генпрокурор заявил, что взрыв во Врбетице не является терактом Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Генеральный прокурор Чехии Павел Земан заявил, что взрыв склада Врбетице с правовой точки зрения — не теракт. По его мнению, в деле замешана политика.

- С правовой точки зрения данное дело не рассматривается как уголовное преступление в виде террористического акта, поскольку при этом не был нанесен ущерб конституционному устройству или обороноспособности Чехии согласно параграфу 311 пункт 1 Уголовного кодекса. Уголовный кодекс не знает понятия "государственный терроризм", — написал Земан у себя в Twitter.

Он отметил, что это дело политиков, как обозначать данный инцидент.

Напомним, премьер-министр Чехии заявил, что власти государства подозревают российские спецслужбы в причастности к взрыву на складе боеприпасов во Врбетице в 2014 году. После этого власти Чехии объявили о высылке из страны 18 российских дипломатов, а местные правоохранители объявили в розыск россиян Александра Петрова и Руслана Боширова.