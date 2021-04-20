МИД Чехии вызовет российского посла. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Глава МИД Чехии заявил, что вызовет посла РФ для информирования его о дальнейших ответных действиях Праги. Об этом во вторник, 20 апреля сообщает агентство Reuters.

Напомним, Чехия выслала из страны 18 российских дипломатов. В ответ российских МИД выслал чешских дипломатов. Персонами нон грата объявлены 20 сотрудников посольства, которые должны покинуть территорию Россию в течение 24 часов. Официальный представитель МИД Мария Захарова назвала действия чешских коллег абсурдными. Она отметила, что обвинения в сторону России состряпаны на скорую руку.

Ранее чешские власти обвинили российских разведчиков в причастности ко взрыву в деревне Врбетице в 2014 году и обещали рассекретить доказательства. Позднее глава МИДа Чехии заявил, что эти данные не будут анонсированы, а Прага не считает случившееся актом терроризма.