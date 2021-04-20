В России предложили запретить чешское пиво в ответ на действия Праги

В России предложили ответить на действия Чехии пивным эмбарго Фото: Борис КУДРЯВОВ

Глава "Трезвой России", член Общественной палаты Султан Хамзаев предложил запретить пиво чешского производства в РФ в ответ на действия Праги.

Он считает, что такие меры позволят чешским властям осознать экономические последствия от их действий и заявлений. Хамзаев заявил, что россияне вполне смогут прожить без чешского пива.

- У нас в России в год потребляется около восьми миллиардов литров пива, в том числе какой-то процент чешского. Надо просто его запретить, пусть они его там сами потребляют. Потом очухаются, одумаются и перевоспитаются, — заявил он в эфире радиостанции "Говорит Москва".

Ранее премьер-министр Чехии заявил, что власти государства подозревают российские спецслужбы в причастности к взрыву на складе боеприпасов во Врбетице в 2014 году. После этого власти Чехии объявили о высылке из страны 18 российских дипломатов, а местные правоохранительные органы объявили в розыск россиян Александра Петрова и Руслана Боширова.