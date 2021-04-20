Опрос: большинство украинцев считают Зеленского дилетантом

Большинство граждан Украины считают Владимира Зеленского дилетантом Фото: REUTERS

Большинство граждан Украины считают действующего президента страны Владимира Зеленского дилетантом. Об этом гласят итоги опроса социологического центра Socis.

Участники исследования отвечали на вопрос "Как ы вы оценили в целом нынешнюю власть президента Владимира Зеленского?". 57,1% респондентов выбрали ответ "непрофессиональная, дилетантская". Еще 16,3% украинцев считают ее "популистской". Только 12,1% респондентов ответили "профессиональной".

Также 44,8% граждан чувствуют разочарование по отношению к украинской власти в целом. 25,7% граждан ощущают надежду, страх и тревогу – 22,1%, ненависть – 5,8%, симпатию – 4,1%, гордость – только 1,5%.

Напомним, Владимир Зеленский стал президентом Украины весной 2019. На президентских выборах он набрал 30,24% голосов, вдвое Петра Порошенко, который тогда был действующим главой государства.