Шойгу заявил о провокациях НАТО и США в акватории Черного моря. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Министр обороны России Сергей Шойгу рассказал о ситуации на юго-западном стратегическом направлении.

Он отметил, что военно-политическое руководство Украины стремится дестабилизировать ситуацию в Донбассе. Шойгу подчеркнул, что власти США и НАТО продолжают вести провокационную деятельность в воздушном пространстве и акватории Черного моря.

"Сохраняется деструктивный курс военно-политического руководства Украины, которое стремится дестабилизировать ситуацию на Донбассе. США и НАТО продолжают вести провокационную деятельность в воздушном пространстве и акватории Черного моря", - сказал министр обороны во вторник, 20 апреля.

Он отметил, что ситуация на юго-западном стратегическом направлении остается сложной. Шойгу подчеркнул, что этого бы не было, если бы ряд иностранных государств не пытались нарастить свое военное присутствие у южных и западных границ нашей страны.

Напомним, ранее военные корабли НАТО зашли в Черное море. Позднее альянс отметил, что это необходимо для сдерживания наращивания военного присутствия РФ в акватории.